Penjualan ritel AS naik 0,7 persen pada Juli 2023

Washington (ANTARA) - Penjualan ritel Amerika Serikat (AS) melampaui ekspektasi pada Juli 2023, naik 0,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya, menurut data yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS.Perkiraan awal penjualan ritel dan layanan makanan AS untuk Juli, yang disesuaikan dengan variasi musiman dan perbedaan hari libur dan hari perdagangan, tetapi tidak untuk perubahan harga, tercatat sebesar 696,4 miliar dolar AS, naik 3,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy).Angka-angka tersebut terdongkrak naik dari Juni karena adanya kenaikan 1,9 persen dalam pembelian di pengecer daring, serta kenaikan 1,5 persen dalam barang-barang olahraga. Juli juga mencatat kenaikan 1,4 persen pada layanan makanan dan tempat-tempat minum.Namun pada saat bersamaan, penjualan di toko-toko peralatan dan elektronik turun 1,3 persen. Penjualan furnitur melemah 1,8 persen.Penjualan perdagangan retail di AS pada Juli naik 0,6 persen dibandingkan angka Juni, atau naik 2,0 persen secara tahunan. Penjualan pengecer bukan toko naik 10,3 persen (yoy), sementara layanan makanan dan tempat minum naik 11,9 persen dari Juli 2022.Laporan awal tersebut menunjukkan angka penyesuaian musiman naik lebih tinggi dibandingkan prediksi kenaikan 0,4 persen, menurut Refinitiv.

Pewarta: Xinhua

Editor: Sella Panduarsa Gareta

COPYRIGHT © ANTARA 2023