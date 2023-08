ODI nonkeuangan China naik 18,1 persen pada Januari-Juli 2023

Beijing (ANTARA) - Investasi langsung keluar atau outbound direct investment (ODI) nonkeuangan China naik 18,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 500,94 miliar yuan (1 yuan = Rp2.106) dalam tujuh bulan pertama 2023 atau periode Januari-Juli.Dalam dolar AS, ODI mencapai 71,93 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp 15.346) pada periode tersebut, naik 10,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Kementerian Perdagangan China.ODI nonkeuangan di negara-negara sepanjang Sabuk dan Jalur Sutra mencapai 13,69 miliar dolar AS, naik 15,3 persen (yoy).Total turnover proyek yang dikontrak di luar negeri mencapai 563,76 miliar yuan, melonjak 6,3 persen (yoy), sedangkan nilai kontrak proyek yang baru ditandatangani mencapai 746,36 miliar yuan, naik 0,6 persen dari tahun sebelumnya.

