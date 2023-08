China berkomitmen terus dukung Kuba tentang campur tangan asing

Johannesburg (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping, Rabu (23/8), mengatakan bahwa China akan terus dengan tegas mendukung Kuba dalam mempertahankan kedaulatan nasional dan menentang campur tangan serta blokade dari pihak luar.China juga akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial Kuba, kata Xi dalam pertemuan dengan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, Rabu.Xi menyinggung kembali tentang kunjungan kenegaraan Presiden Diaz-Canel ke China pada November tahun 2022 lali.Saat itu, mereka mencapai konsensus luas untuk memperdalam hubungan China-Kuba di era baru dan setuju untuk bekerja sama dalam membangun komunitas China-Kuba dengan masa depan bersama.Dengan upaya bersama dari kedua belah pihak, Xi mengatakan konsensus tersebut telah diterapkan secara efektif.China siap bekerja sama dengan Kuba untuk terus memperdalam rasa saling percaya politik, memperluas kerja sama praktis, memperkuat koordinasi strategis, serta mendorong kemajuan dalam hubungan persahabatan khusus antara kedua belah pihak dan kedua negara.China memuji dukungan kuat Kuba untuk China dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan-kepentingan intinya, tambah Xi.Dia menekankan bahwa Kelompok 77 (G77) plus China merupakan platform penting untuk kerja sama di antara negara-negara berkembang.Xi menambahkan bahwa Kuba, sebagai ketua G77 plus China saat ini, memberikan kontribusi positif untuk memperkuat persatuan negara-negara berkembang.China sangat mementingkan dan mendukung peran Kuba dalam menggelar KTT G77 plus China dengan sukses pada bulan depan, kata Xi.China pun siap bekerja sama dengan Kuba serta anggota G77 lainnya untuk melindungi kepentingan bersama dan hak-hak pembangunan negara-negara berkembang dengan lebih baik.Sementara itu, Diaz-Canel juga menyinggung kunjungan kenegaraannya ke China pada November tahun 2022. Diaz mengatakan bahwa kedua belah pihak telah dengan sungguh-sungguh menerapkan konsensus penting yang dicapai oleh kedua pemimpin negara itu.Dia mengungkapkan bahwa hubungan Kuba-China saat ini berada di puncak yang bersejarah. Rakyat Kuba sangat mengagumi Presiden Xi dan berterima kasih atas pengertian dan dukungan China yang tak ternilai bagi perjuangan Kuba.Kuba dengan tegas mendukung Inisiatif Pembangunan Global, Inisiatif Keamanan Global, dan Inisiatif Peradaban Global yang diusulkan oleh Xi.Dia menambahkan bahwa Kuba siap bekerja sama dengan China dalam memperdalam kerja sama Sabuk dan Jalur Sutra, membangun komunitas Kuba-China dengan masa depan bersama, dan melangkah maju di jalur sosialisme dengan karakteristik masing-masing.Negara Karibia itu siap berkolaborasi secara erat dengan China untuk menjamin kesuksesan penyelenggaraan KTT G77 plus China mendatang, demikian dikatakan presiden Kuba tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

