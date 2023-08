Kemenkominfo sediakan ASEANpedia jelang KTT ASEAN ke-43

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyediakan buku elektronik “ASEANpedia” menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) ke-43 pada 5-7 September 2023 di Jakarta.“Untuk memperkuat penyebarluasan informasi dan manfaat Keketuaan Indonesia ASEAN 2023, maka kami hadirkan ASEANpedia,” kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Usman mengatakan, ASEANpedia tersebut menyediakan informasi dan konten lanjutan dari KTT ke-42 yang telah diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Mei lalu.“Hal terkait penyelenggaraan KTT ASEAN harus kita gaungkan secara luas agar masyarakat semakin tahu bagaimana Indonesia berperan penting dalam percaturan politik dan ekonomi dunia,” ujar Usman.Keberadaan ASEANpedia menjadi salah satu upaya Kemenkominfo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai konduktor komunikasi publik, dan menjaga tradisi Kemenkominfo untuk menghadirkan informasi dan data dengan lengkap, kredibel, cepat dan terkini.“Namun yang tidak kalah penting ASEANpedia diharapkan menjadi pemicu masyarakat terlibat dan mengambil peran dalam setiap event internasional di mana Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah. Minimal memberikan dukungan sikapnya sehingga gelaran berlangsung sukses dan membanggakan,” kata Usman.ASEANpedia adalah dokumen berisi informasi dan data seperti konten, berita, foto, infografis, videografis berbagai hal dari KTT ASEAN 2023 yang dituliskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.ASEANpedia tidak hanya hanya menampilkan substansi pertemuan, tetapi juga menampilkan sisi lain gelaran internasional negara-negara Asia Tenggara.“Informasi di dalam ASEANpedia ini akan terus di-update sesuai kebutuhan dan perkembangan,” kata Usman.Usman berharap ASEANpedia, yang bisa diakses pada tautan https://s.id/aseanpedia , tidak hanya menjadi sumber informasi untuk masyarakat, tetapi juga menjadi sumber rujukan media dalam mencari informasi terkait rangkaian kegiatan Keketuaan ASEAN 2023.Tema Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 adalah “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Indonesia ingin memastikan bahwa ASEAN tidak hanya sebatas organisasi kawasan yang berperan di kawasan, tetapi juga untuk dunia.Presiden Indonesia Joko Widodo akan membuka KTT ASEAN ke-43 dan memimpin 12 rangkaian pertemuan, yaitu KTT ke-43 dalam format plenary dan retreat, KTT ASEAN-China ke-26, KTT ASEAN-Korea Selatan ke-24, KTT ASEAN-Jepang ke-26, dan KTT ASEAN-Amerika Serikat ke-11.Pertemuan lainnya adalah KTT ASEAN-Kanada, KTT ASEAN Plus Three ke-26, KTT ASEAN-India ke-20, KTT ASEAN-Australia ke-3, KTT Asia Timur (EAS) ke-18, dan KTT ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-13.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023