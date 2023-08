Beijing (ANTARA) - Perdagangan luar negeri produk pertanian China naik 4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dalam tujuh bulan pertama tahun ini, tunjuk data resmi.Pada periode tersebut, impor dan ekspor produk pertanian negara itu mencapai 198,62 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.298), menurut Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan China.Secara khusus, impor produk pertanian China naik 5,4 persen (yoy) menjadi 142,78 miliar dolar AS, sementara ekspornya naik tipis 0,6 persen (yoy) menjadi 55,84 miliar dolar AS, ungkap data itu.Defisit perdagangan China untuk produk pertanian mencapai 86,94 miliar dolar AS pada periode yang sama, naik 8,7 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023