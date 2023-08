Kapasitas energi ramah lingkungan di Zhejiang China lampaui batu bara

Hangzhou (ANTARA) - Hingga akhir Juli 2023, kapasitas terpasang energi ramah lingkungan di Provinsi Zhejiang, China timur, mencapai 57,51 juta kilowatt, melampaui kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara untuk kali pertama.Menurut data terbaru dari State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd. dari total kapasitas listrik terpasang di Zhejiang, energi bersih menyumbang sebesar 46 persen, batu bara 40,1 persen, gas alam 10,7 persen, dan sisanya 3,2 persen dari sumber-sumber lain.Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi itu mendorong penerapan energi bersih dengan memperluas penggunaan tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga nuklir, di antara inisiatif lainnya, sehingga mengurangi ketergantungan pada batu bara.Meningkatnya kapasitas terpasang energi ramah lingkungan membawa peluang baru bagi industri-industri berkembang seperti fotovoltaik, baterai listrik, dan kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV).Data sebelumnya menunjukkan bahwa hampir 1 juta tiang pengisian daya (charging pole) telah dipasang di seluruh provinsi tersebut.Perusahaan itu berencana membangun lebih dari 2,3 juta tiang pengisian daya pada 2025 untuk memenuhi permintaan pengisian daya lebih dari 4 juta NEV.

Pewarta: Xinhua

