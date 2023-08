Provinsi Shaanxi di China barat laut bukukan lonjakan investasi asing

Xi'an (ANTARA) - Investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) melonjak 26,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) ke angka 880 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp15.294) dalam tujuh bulan pertama tahun ini di Provinsi Shaanxi, China barat laut, demikian diungkapkan otoritas setempat pada Selasa (29/8).Menurut departemen perdagangan provinsi itu, FDI di industri tersier naik 39,13 persen (yoy) menjadi 537 juta dolar AS selama periode tersebut.Sektor penyewaan dan jasa bisnis menyumbang 197 juta dolar AS, sementara sektor penjualan grosir dan eceran menyumbang 132 juta dolar AS dari FDI.Sebanyak 215 perusahaan yang didanai asing tercatat selama periode tersebut, naik 35,22 persen (yoy). Dari jumlah tersebut, 180 perusahaan merupakan industri tersier, naik 33,33 persen (yoy).Singapura, Inggris, Perancis, dan Korea Selatan merupakan beberapa sumber utama FDI di provinsi itu.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023