Orang-orang berjalan melewati tanda Festival Film Internasional Venesia ke-80 di Venesia, Italia, pada 29 Agustus 2023. Festival Film Internasional Venesia ke-80 akan dimulai di sini pada 30 Agustus. (Xinhua/Jin Mamengni)

Aktris China Shu Qi (Xinhua)

Venesia (ANTARA) - Ajang tahunan Festival Film Internasional Venesia ke-80 resmi dibuka di Venesia pada Rabu (30/8) malam, dengan beragam film bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi Golden Lion.Gelaran tahun ini berlangsung dari 30 Agustus hingga 9 September di Lido, Venesia, dan dibuka dengan film "Comandante" karya sutradara Italia Edoardo De Angelis.Juri internasional untuk kompetisi utama festival film ini dipimpin oleh Damien Chazelle, yang dikenal karena menyutradarai "Whiplash" dan "La La Land".Terdiri dari sembilan orang yang merupakan sutradara, penulis skenario, dan aktor berpengalaman, para juri akan menganugerahkan Golden Lion untuk kategori Film Terbaik dan beberapa penghargaan resmi lainnya untuk film-film feature pada kompetisi utama ajang tersebut.Tahun ini, ada 23 film yang bersaing memperebutkan Golden Lion.Sementara itu, sutradara Italia Liliana Cavani dianugerahi Golden Lion for Lifetime Achievement pada malam pembukaan festival itu.Aktor Tony Leung Chiu-Wai dari Hong Kong, China, juga akan dianugerahi penghargaan Golden Lion for Lifetime Achievement pada akhir pekan ini, menurut jadwal festival tersebut.Aktris China Shu Qi, langganan pemenang di ajang Hong Kong Film Award dan Golden Horse Award, menjadi salah satu anggota juri untuk kompetisi utama.Sementara itu, sutradara Italia Liliana Cavani dianugerahi Golden Lion for Lifetime Achievement pada malam pembukaan festival itu.Aktor Tony Leung Chiu-Wai dari Hong Kong, China, juga akan dianugerahi penghargaan Golden Lion for Lifetime Achievement pada akhir pekan ini, menurut jadwal festival tersebutSelain film-film yang ditampilkan pada kompetisi utama, sebanyak 19 film fiksi dan dokumenter, dua serial televisi, dan sebuah film pendek juga akan diputar di luar kompetisi.Beragam karya yang mewakili tren estetika baru dan teknologi realitas virtual yang kreatif juga akan ditampilkan dalam kategori Horizons.

