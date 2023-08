Sektor logistik China pertahankan pemulihan dalam tujuh bulan 2023

Beijing (ANTARA) - Industri logistik China mempertahankan momentum pemulihan dalam tujuh bulan pertama tahun ini terlepas dari dampak suhu tinggi dan bencana banjir di beberapa daerah, demikian ditunjukkan oleh sebuah laporan industri pada Rabu (30/8).Pada periode tersebut, logistik sosial naik 4,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 189,9 triliun yuan (1 yuan = Rp2.089) atau sekitar 26,44 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp15.239), menurut Federasi Logistik dan Pembelian China (China Federation of Logistics and Purchasing).Logistik untuk produk industri naik 3,8 persen (yoy) pada periode itu, menurut federasi tersebut.Total pendapatan industri logistik meningkat 4,6 persen (yoy) menjadi 7,5 triliun yuan pada periode itu, ungkap laporan tersebut.Terlepas dari berbagai tantangan yang menanti, pihak federasi yakin bahwa kinerja sektor tersebut akan terus mengalami peningkatan stabil selama sisa tahun ini dengan penerapan kebijakan-kebijakan yang mendukung.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023