Dubes Abraham soroti kesamaan AOIP dan Strategi AS untuk Indo-Pasifik

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Yohannes Abraham menyoroti kesamaan antara Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) dan Strategi AS untuk kawasan tersebut."Ada banyak kesamaan antara AOIP dan Strategi AS untuk Indo-Pasifik," kata Dubes Abraham dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Jumat.Kesamaan di antara keduanya, menurut dia, berakar pada kesamaan visi, nilai-nilai dan hasil yang ingin dicapai AS dan ASEAN untuk stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.Dia juga mengatakan bahwa situasi di AS dan ASEAN akan lebih baik jika tercipta kawasan Indo-Pasifik yang stabil, makmur, aman, mandiri, bebas dan terbuka, serta tangguh terhadap berbagai tantangan yang muncul.Oleh karena itu, ia menilai ada banyak kesamaan di antara AOIP dan Strategi AS untuk Indo-Pasifik, dan untuk itulah AS ingin terus bekerja sama dengan ASEAN untuk memajukan visi bersama untuk kawasan tersebut.Dia menambahkan bahwa AS juga mendukung sentralitas ASEAN, dan hal itu dibuktikan melalui komitmen yang disampaikan dengan jelas oleh Presiden AS Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris serta anggota Kongres AS."Upaya kami dengan ASEAN adalah tentang ASEAN. Upaya kami dengan ASEAN adalah tentang Asia Tenggara. Ini tentang bagaimana kita bisa bekerja bersama untuk kehidupan yang lebih baik bagi satu miliar penduduk kita secara total," katanya.Selain itu, Dubes Abraham juga mengapresiasi keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Menurut dia, kepemimpinan Indonesia di ASEAN telah berkontribusi besar terhadap peningkatan kerja sama AS dan ASEAN."Di bawah kepemimpinan Indonesia telah ada perluasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kerja sama dan hubungan ASEAN-AS," katanya.Perluasan tersebut, menurut dia, terlihat dari peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis yang komprehensif antara AS dan ASEAN.Kemitraan strategis komprehensif tersebut diimplementasikan dalam kerja sama yang semakin meningkat pada bidang-bidang yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di kedua kawasan, mulai dari bidang keamanan kesehatan, iklim, energi, isu perempuan hingga transportasi, demikian disampaikan Dubes Abraham.

