Kehadiran Wapres AS di KTT ASEAN tingkatkan keterlibatan di kawasan

"Jadi, alasan paling penting dari kunjungannya adalah sebagai bukti dan penegasan komitmen kami terhadap sentralitas ASEAN,"

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Yohannes Abraham mengatakan kunjungan Wakil Presiden AS Kamala Harris ke Jakarta untuk menghadiri KTT ke-43 ASEAN adalah untuk meningkatkan keterlibatan negaranya di kawasan."Kunjungannya ini untuk melanjutkan perluasan keterlibatan AS di ASEAN yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Yohannes dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan kesempatan bagi AS untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap sentralitas ASEAN.Kunjungan tersebut juga untuk mengembangkan upaya yang dilakukan AS bersama ASEAN."Yang akan Wakil Presiden sampaikan adalah artikulasi jelas, tidak hanya mengenai betapa pentingnya ASEAN bagi kami, tetapi juga mengenai agenda positif dan penegasan kami di kawasan ini, serta hal-hal dan bidang-bidang di mana kita bisa bekerja sama secara lebih erat," katanya.Wapres AS, kata Yohannes, juga akan berbicara tentang pentingnya kerja sama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan upaya bersama untuk melindungi lingkungan.Selain itu, Kamala juga akan berbicara tentang penanganan tantangan keamanan kesehatan dan upaya untuk mewujudkan visi untuk kawasan tersebut, yang konsisten dengan strategi Indo-Pasifik dan sentralitas ASEAN."Jadi, alasan paling penting dari kunjungannya adalah sebagai bukti dan penegasan komitmen kami terhadap sentralitas ASEAN," demikian kata Yohannes.

