PM China Li Qiang akan hadiri KTT ke-43 ASEAN

Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri China Li Qiang dipastikan menghadiri KTT ke-43 ASEAN yang akan berlangsung pada 5-7 September atas undangan Presiden Joko Widodo selaku ketua ASEAN 2023."Selain agenda utama, perdana menteri juga akan menghadiri KTT China-ASEAN ke 26, KTT ASEAN Plus Three ke-26 dan KTT Asia Timur ke-18 di Jakarta," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam laman kementerian luar negeri China, Jumat.KTT ke-43 ASEAN nantinya akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, mulai 5 sampai 7 September 2023 dan diikuti sekitar 26 negara.Presiden RI Joko Widodo akan memimpin 12 pertemuan pada KTT ke-43 ASEAN ini, selain mengikuti pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra, pertemuan informal, KTT ASEAN-China, KTT ASEAN-Korea Selatan, dan KTT ASEAN-Jepang.Selain itu ada KTT ASEAN-Amerika Serikat, KTT ASEAN-Kanada, KTT ASEAN-India, KTT ASEAN-Australia, KTT ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), KTT ASEAN Plus Tiga (China, Jepang, Korea Selatan), serta KTT Asia Timur.Selain negara-negara anggota ASEAN, turut menghadiri acara ini adalah Australia, India, China, Jepang, Republik Korea, Federasi Rusia, Amerika Serikat, Kanada, dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan

Editor: Jafar M Sidik

