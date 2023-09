Turbin angin kapasitas ultrabesar di China pecahkan rekor baru dunia

Fuzhou (ANTARA) - Turbin angin lepas pantai berkapasitas 16 megawatt yang dikembangkan oleh China di lepas pantai Provinsi Fujian, China timur, memecahkan rekor baru dunia untuk produksi listrik per unit dalam sehari pada Jumat (1/9).Menurut pihak operator, turbin angin yang dioperasikan China Three Gorges Corporation itu telah beroperasi dengan kapasitas daya maksimum selama 24 jam terus-menerus dan mencapai output listrik harian sebesar 384.100 kilowatt-jam.Turbin yang memiliki kapasitas tertinggi, ukuran rotor terbesar, dan bobot per megawatt teringan di dunia itu diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari 66 juta kilowatt-jam listrik bersih setiap tahunnya, kata China Three Gorges Corporation.Turbin itu telah terhubung ke jaringan listrik dan mulai menghasilkan listrik sejak 19 Juli, usai menuntaskan instalasi pada akhir Juni.

Pewarta: Xinhua

Editor: Bayu Prasetyo

COPYRIGHT © ANTARA 2023