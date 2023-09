385 orang masih hilang dalam kebakaran hutan di Pulau Maui, AS

Los Angeles (ANTARA) - Jumlah orang hilang dalam kebakaran hutan di Pulau Maui, Hawaii, Amerika Serikat, berkurang menjadi 385 orang dari jumlah yang dirilis pada 24 Agustus sebesar 388 dalam daftar pertama orang hilang.Menurut Departemen Kepolisian Maui dan Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI) AS pada Jumat (1/9), kebakaran itu telah menewaskan setidaknya 115 orang.Otoritas berwenang mengatakan lebih dari 3.000 orang telah ditemukan dalam keadaan selamat, sebelumnya dilaporkan hilang, dan nama mereka telah diinformasikan ke publik.Bencana itu mulai terjadi pada 8 Agustus dan menjalar ke seluruh kota tepi pantai Lahaina di Maui.Kebakaran hutan itu merupakan salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah Hawaii dan kebakaran hutan paling mematikan di AS dalam lebih dari satu abad.

