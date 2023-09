Kemlu: Tema ASEAN 2023 bukan hanya sebatas retorika

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R. Suryodipuro menegaskan bahwa tema ASEAN 2023, “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, bukanlah hanya sebatas retorika belaka.“Ini adalah cara ASEAN mengajak semua mitranya…mengingatkan mereka untuk terus menjadi kontributor dan berperan serta menjaga kelanjutan ASEAN sebagai Epicentrum of Growth karena mereka semua juga akan diuntungkan,” kata Sidharti dalam konferensi pers Pertemuan Pejabat Senior (SOM) ASEAN di Jakarta, Minggu.Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN 2023 dengan mengangkat tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Makna ASEAN Matters adalah menjadikan ASEAN relevan dan penting bagi masyarakat Indonesia, ASEAN dan kawasan sekitar.Sedangkan makna dari Epicentrum of Growth adalah keinginan Indonesia mengkapitalisasi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.Visi keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2023 mengarah kepada kemampuan pembangunan ASEAN yang berketahanan, adaptif, dan inklusif, serta berperan sentral dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.Sidharto mengatakan, tema tersebut adalah cara ASEAN untuk mengajak mitranya yang mendapatkan keuntungan akses melalui dan kepada kawasan ASEAN untuk selalu menjadi kontributor.“Yang penting adalah partisipasi aktif yang konstruktif dalam memastikan tema Indonesia, bahwa semua negara ASEAN maupun negara mitra mendukung sepenuhnya tema Indonesia ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’,” kata Sidharto.Sidharto juga menyebutkan bahwa ASEAN perlu lebih responsif terhadap perkembangan yang sangat cepat di kawasan, baik geopolitik, geostrategis, ekonomi dan sosial budaya.“Bagaimana ASEAN itu bisa menyikapi secara lebih tegas, bagaimana ASEAN itu kelembagaannya semakin matang, semakin siap dalam mengantisipasi berbagai perkembangan dan berkontribusi dalam membentuk perkembangan yang terjadi,” kata Sidharto.

