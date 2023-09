Australia berkomitmen dukung ASEAN dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan bahwa ASEAN sangat penting untuk Australia dan Australia berkomitmen untuk mendukung ASEAN dalam jangka panjang.“Kami berbagi visi ASEAN tentang kemakmuran dan stabilitas ekonomi. Pemerintahan saya (Australia) berkomitmen untuk menumbuhkan dan memperkuat hubungan (dengan ASEAN),” kata Anthony dalam pembukaan KTT ke-3 ASEAN-Australia di Jakarta, Kamis.KTT ke-3 ASEAN-Australia digelar dalam rangkaian KTT Ke-43 ASEAN pada 4-7 September 2023. Indonesia mengangkat tema Keketuaan ASEAN 2023 yaitu "ASEAN Matters Epicentrum of Growth".Anthony menyebutkan bahwa cetak biru untuk keterlibatan ekonomi Australia di ASEAN untuk lebih dari 20 tahun ke depan, yang ditulis Utusan Khusus Australia untuk ASEAN Nicholas Moore, telah terbit.Cetak biru yang berjudul “Investasi: Strategi Ekonomi Australia Asia Tenggara hingga tahun 2040” (Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040) tersebut menetapkan jalur praktis untuk mempererat keterlibatan ekonomi Australia dengan ASEAN.PM Australia tersebut mengatakan bahwa kerja sama ASEAN-Australia telah mendapat momentum signifikan sejak disepakatinya program kerja sama kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia.Program kerja sama tersebut bertujuan membangun kawasan yang stabil dan mampu bekerja sama dengan masyarakat di dalamnya, dan dapat mengatasi tantangan kompleks seperti perubahan iklim, kesehatan, keamanan dan kejahatan transnasional.Anthony melanjutkan, Australia mendukung pengembangan strategi netralitas karbon ASEAN, pengembangan kerangka ekonomi digital, pembaruan infrastruktur serta mendukung implementasi praktis Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific/AOIP).Anthony juga mengatakan bahwa ASEAN dan Australia akan memperingati 50 tahun hubungan kemitraan pada tahun 2024.“Untuk memperingati hari jadi yang penting ini, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyambut ASEAN di Melbourne bulan Maret tahun depan untuk KTT Khusus ASEAN-Australia,” ujar Anthony.

