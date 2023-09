Sektor logistik China pertahankan kinerja stabil pada Agustus 2023

Beijing (ANTARA) - Sektor logistik China menunjukkan kinerja yang stabil pada Agustus, demikian menurut data industri.Indeks yang memantau performa pasar logistik negara itu menunjukkan angka 50,3 persen pada bulan lalu, turun 0,6 poin persentase dari Juli, menurut Federasi Logistik dan Pembelian China (China Federation of Logistics and Purchasing/CFLP).Angka indeks di atas 50 mengindikasikan ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 mencerminkan kontraksi.Sektor logistik China tetap stabil pada Agustus, tutur Kepala Ekonom CFLP He Hui, seraya menambahkan bahwa sektor logistik kemungkinan akan mengalami pemulihan berkelanjutan di masa mendatang dengan diberlakukannya insentif-insentif kebijakan.

