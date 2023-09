China diperkirakan akan miliki 500 bandara penerbangan umum per 2025

Tianjin (ANTARA) - Jumlah bandara penerbangan umum bersertifikat di China diperkirakan akan mencapai angka 500 per tahun 2025, menurut laporan yang dirilis oleh produsen pesawat terkemuka di negara itu pada Kamis (14/9).China akan berupaya untuk mencapai target agar seluruh 2.800 daerah setingkat county di negara itu untuk memiliki bandara penerbangan umum sendiri, kata Cao He, direktur pusat penelitian teknik pesawat sipil di bawah naungan Aviation Industry Corporation of China (AVIC), pada Pameran Helikopter China (China Helicopter Exposition) ke-6 yang berlangsung di Kota Tianjin, China utara.Jumlah bandara penerbangan umum di China mencapai 399 per akhir 2022, sekitar 1,6 kali lebih banyak dibandingkan jumlah bandara transportasi sipil di negara itu.

Pewarta: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

COPYRIGHT © ANTARA 2023