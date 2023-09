India tolak tuduhan Kanada terkait pembunuhan pemimpin separatis Sikh

New Delhi (ANTARA) - India menolak tuduhan Kanada yang menuding bahwa mereka terlibat dalam pembunuhan seorang pemimpin separatis Sikh, dan menganggapnya sebagai tuduhan yang "tidak masuk akal dan bermotif tertentu".India malah mendesak Kanada untuk mengambil tindakan hukum terhadap unsur-unsur anti-India yang beroperasi di wilayahnya.Perselisihan ini memberikan pukulan lebih lanjut terhadap hubungan diplomatik, dan New Delhi tidak senang dengan aktivitas separatis Sikh di Kanada, dan kini mengancam hubungan perdagangan dengan dibekukannya perundingan mengenai usulan perjanjian perdagangan.Kanada "secara aktif mengajukan tuduhan yang kredibel" yang menghubungkan agen-agen pemerintah India dengan pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar, kata Perdana Menteri Justin Trudeau kepada Dewan Rakyat Kanada (House of Commons) pada Senin.Nijjar, yang ditembak mati di luar kuil Sikh pada Juni, telah ditetapkan sebagai "teroris" oleh India pada Juli 2020, menyusul dukungannya terhadap tanah air Sikh dalam bentuk negara Khalistan yang merdeka."Tuduhan keterlibatan Pemerintah India dalam tindakan kekerasan apa pun di Kanada tidak masuk akal dan beralasan," kata kemenlu pada Selasa.Tuduhan serupa yang dilontarkan Trudeau kepada Perdana Menteri Narendra Modi telah "ditolak sepenuhnya", lanjut kemenlu dalam sebuah pernyataan."Kami mendesak Pemerintah Kanada untuk mengambil tindakan hukum yang cepat dan efektif terhadap semua elemen anti-India yang beroperasi di wilayah mereka," kata kementerian tersebut."Tuduhan tidak berdasar" tersebut berupaya mengalihkan fokus dari "teroris dan ekstremis Khalistani yang mendapat perlindungan di Kanada," tambahnya.Kanada juga mengusir agen intelijen utama India di negara tersebut pada Senin.Trudeau telah membicarakan pembunuhan tersebut secara langsung dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela-sela KTT G20 di New Delhi pekan lalu, dan mendesak Pemerintah India untuk bekerja sama dengan Kanada guna menyelesaikan masalah ini.Sedangkan Modi menyampaikan keprihatinan yang kuat kepada Trudeau atas demonstrasi baru-baru ini di Kanada yang dilakukan oleh kelompok Sikh yang menyerukan negara merdeka.Kanada memiliki populasi penganut Sikh terbesar di luar negara bagian Punjab di India, dengan sekitar 770.000 orang melaporkan Sikhisme sebagai agama mereka pada sensus 2021.Khalistan adalah gerakan yang selama beberapa dekade berupaya membentuk negara Sikh yang merdeka.Sumber: Reuters

