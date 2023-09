Pameran fotografi "Hello, Beijing" hadirkan keindahan Beijing di Qatar

Masyarakat mengunjungi pameran fotografi "Halo, Beijing" di Doha, Qatar, pada 18 September 2023. Pameran Fotografi "Halo, Beijing" dibuka pada hari Senin di sini di Doha, menampilkan lambang sejarah dan budaya ibu kota Tiongkok, dan bagaimana megacity berhasil menjadi tujuan wisata terkenal di dunia. (Xinhua/Sui Xiankai)

Doha (ANTARA) - Pameran fotografi bertajuk "Hello, Beijing" dibuka pada Senin (18/9) di Doha, ibu kota Qatar, memamerkan berbagai simbol sejarah dan budaya ibu kota China, Beijing, dan keberhasilan megakota itu menjadi destinasi wisata yang terkenal di dunia.Mengusung tema "Ibu Kota, Pesona Kuno, Tampilan Baru, Kemanusiaan, dan Ekologi" (Capital, Ancient Charm, New Look, Humanity, and Ecology), pameran itu menampilkan 79 karya foto yang menyoroti keindahan alam, pesona sejarah, dan signifikansi budaya Beijing.Deretan foto situs warisan budaya dunia, seperti Tembok Besar, Kota Terlarang, dan Kuil Surga, sejumlah venue Olimpiade, seperti Stadion Sarang Burung dan National Aquatics Center yang dijuluki Water Cube, serta panda-panda raksasa yang menggemaskan dipajang dalam pameran ituAbdulaziz Al Anzy, seorang insinyur sipil Qatar yang membawa keluarganya mengunjungi pameran itu, mengatakan kepada Xinhua bahwa mengamati foto-foto tersebut mengingatkannya kembali pada banyak kenangan indah di Beijing."Saya mencintai Beijing, terutama saat musim dingin, karena menjadi tempat saya melihat salju untuk pertama kalinya," tutur Anzy dengan antusias."Saya berharap akan ada lebih banyak acara seperti ini di masa mendatang untuk menjembatani kedua negara melalui tradisi, budaya, dan seni. China benar-benar indah, dan warga China sangat ramah ... Saya sering memberi tahu keluarga dan teman-teman saya bahwa mereka harus mengunjungi China agar bisa mengalaminya sendiri," ujar Anzy.Pameran yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah Kota Beijing dan Kedutaan Besar China di Qatar tersebut berlangsung hingga 29 September mendatang.

