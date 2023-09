Perdagangan luar negeri Shanghai catat peningkatan

Shanghai (ANTARA) - Total impor dan ekspor Shanghai mencapai 2,79 triliun yuan (1 yuan = Rp2.108) atau sekitar 389 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.373) dalam delapan bulan pertama 2023, naik 3,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), menurut bea cukai setempat.Selama periode itu, ekspor Shanghai meningkat 4,9 persen (yoy) menjadi 1,14 triliun yuan, sementara nilai impornya menguat 2,8 persen menjadi 1,65 triliun yuan, tunjuk data dari Bea Cukai Shanghai.Nilai perdagangan Shanghai dengan Uni Eropa mencapai 570,78 miliar yuan, naik 7,1 persen (yoy), menyumbang 20,4 persen dari total volume perdagangan luar negeri kota metropolis itu dalam delapan bulan pertama 2023.Dari Januari hingga Agustus, Shanghai telah mengekspor produk-produk mesin dan elektronik senilai 786,75 miliar yuan, meningkat 8,6 persen (yoy), menyumbang 69,1 persen dari total nilai ekspor kota tersebut.Selain itu, Shanghai telah mengimpor barang-barang konsumen senilai 376,47 miliar yuan, naik 10,4 persen (yoy), menyumbang 22,8 persen dari total nilai impor kota tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

COPYRIGHT © ANTARA 2023