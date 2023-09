Indonesia raih "Best Island Destination" dari majalah wisata China

Baca juga: Indonesia jadi salah satu tujuan utama turis China selama Hari Buruh

Beijing (ANTARA) - Indonesia meraih tiga penghargaan dalam ajang World Leisure Award (WLA) 2023, termasuk "Best Island Destination" (Destinasi Kepulauan Terbaik), yang diselenggarakan sebuah majalah wisata China.Penghargaan yang diterima itu adalah Indonesia sebagai "Best Island Destination", Hotel Mulia Nusa Dua Bali "Luxury Hotels of the Year", serta Viceroy Bali sebagai "Best Leisure Resorts", kata KBRI Beijing melalui keterangan tertulis, Jumat.WLA 2023 merupakan penghargaan yang diberikan oleh Majalah Travel and Leisure China kepada negara dan pelaku industri pariwisata terkemuka dunia. Penghargaan itu diserahkan di Bibo Island, Jinhai Lake, Pinggu, Beijing, pada Kamis (21/9).Terdapat 72 kategori penghargaan yang diberikan pada WLA 2023 dan ada 172 negara atau pelaku usaha yang mendapatkan penghargaan.Sebelumnya, WLA bernama "Travel & Leisure Industry Awards"(TLIA) dan telah 20 tahun memberikan penghargaan dalam bidang industri pariwisata.Dalam keterangan tersebut, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Beijing Dewi Avilila mengatakan momen pemberian penghargaan tersebut sangat tepat karena pekan depan merupakan awal libur panjang hari Nasional China."... sehingga diharapkan pada masa liburan tersebut semakin banyak turis China yang akan memilih Indonesia sebagai 'top-of-mind' destinasi liburan," kata Dewi.TLIA selama 20 tahun telah memilih merek-merek terkemuka di industri pariwisata global, antara lain merek hotel, restoran, dan kapal pesiar serta menjadi referensi bagi wisatawan, khususnya wisatawan China, dalam memilih tujuan wisata yang akan dikunjungi.Indonesia sendiri menargetkan turis asal Negeri Tirai Bambu mencapai 253.000 orang pada 2023.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman asal China sebelum pandemi COVID-19 atau pada 2019 menjadi yang tertinggi, yaitu mencapai dua juta kunjungan.Pada 2020, jumlah tersebut turun drastis hanya menjadi 239.768. Pada 2021 saat Indonesia masih memperketat pergerakan wisman, China hanya menyumbang 54.713 kunjungan.Peningkatan mulai terjadi di 2022, tercatat mulai Januari-November terdapat 114.513 kunjungan dari China.

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Editor: Tia Mutiasari

