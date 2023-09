Jantung koroner penyebab kematian tertinggi kedua di Malaysia di 2021

Baca juga: IVUS bantu penanganan penyakit jantung koroner jadi lebih optimal

Baca juga: Pentingnya ukuran ring yang tepat bagi pasien jantung koroner

Kuala Lumpur (ANTARA) - Penyakit jantung koroner (PJK) menjadi penyebab kematian tertinggi kedua mencapai 13,7 persen setelah COVID-19 di Malaysia pada 2021, menurut data Departemen Statistik Malaysia.Dirjen Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia Muhammad Radzi Abu Hassan dalam pernyataannya di Putrajaya, Jumat, mengatakan berdasarkan data statistik 2022 tersebut juga diketahui bahwa penyakit itu juga menjadi penyebab kematian utama pada kelompok usia 41 hingga 59 tahun (20 persen) dan 60 tahun ke atas (18 persen).Ia mengatakan kerugian akibat penyakit jantung membebani negara.Berdasarkan laporan The Direct Healthcare Cost of Non-communicable Diseases in Malaysia yang juga dirilis pada 2022, pada 2017 diperkirakan 3,93 miliar ringgit Malaysia (sekitar Rp12,9 triliun) dari total RM9,65 miliar (sekitar Rp31,79 triliun) biaya perawatan kesehatan digunakan untuk biaya perawatan pasien jantung.Dan beban biaya itu, menurut dia, diperkirakan akan terus meningkat jika tindakan yang tepat tidak diambil untuk mengendalikan dan mencegah penyakit itu.Bukti ilmiah menunjukkan bahwa diabetes, hipertensi, berat badan berlebih, dan kadar kolesterol tinggi berkontribusi terhadap peningkatan penyakit kardiovaskular. Selain itu, pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, stres, dan konsumsi alkohol juga meningkatkan risiko penyakit jantung.Oleh karena itu, ia mengatakan Kementerian Kesehatan Malaysia berupaya memperkuat kegiatan pencegahan serta deteksi dini faktor risiko sehingga intervensi dan pengobatan dini dapat diberikan.Di antara upaya utama yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan Inisiatif Pemeriksaan Kesehatan Nasional (NHSI) yang dimulai pada Juli 2022 dan menargetkan total 1,5 juta warga Malaysia berusia 18 tahun.Skrining yang dilakukan meliputi pengukuran Indeks Massa Tubuh atau BMI, pemeriksaan tekanan darah, tes kadar gula, dan tes kadar kolesterol. Pada Juli-Desember 2022 telah menjaring 2.128.048 orang, sedangkan hingga 27 September skrining telah dilakukan sebanyak 1.111.568 orang.

Pewarta: Virna P Setyorini

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023