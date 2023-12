China bangun basis penelitian dan pengujian tenaga angin lepas pantai

Beijing (ANTARA) - Pembangunan basis penelitian dan pengujian tenaga angin lepas pantai nasional pertama di China dimulai di Provinsi Fujian, China timur, pada Jumat (1/12), demikian diumumkan oleh State Grid Corporation of China pada Sabtu (2/12).Basis yang rencananya akan beroperasi pada 2024 tersebut berada di bawah investasi dan konstruksi bersama beberapa perusahaan, termasuk State Grid, China Huadian Corporation Ltd., dan Power Construction Corporation of China.Setelah rampung, basis ini akan mengintegrasikan fungsi analisis simulasi, pengujian operasi, evaluasi karakteristik, serta penelitian dan pengembangan teknologi, menurut State Grid Fujian Electric Power Co., Ltd.Basis tersebut juga akan mampu mendukung penelitian mutakhir di dunia seperti studi empiris tentang turbin angin lepas pantai berkapasitas besar, kata cabang State Grid.

