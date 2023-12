Kanada perketat aturan emisi gas metana dan minyak bumi

Ottawa (ANTARA) - Kanada menerbitkan peraturan yang lebih ketat terkait gas metana dan minyak bumi guna lebih lanjut mengurangi emisi dari gas rumah kaca yang kuat ini.Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Kanada Steven Guilbeault pada Senin (4/12) mengatakan ini merupakan bukti komitmen Kanada seiring negara itu menjadi negara pertama di dunia yang menetapkan target pengurangan emisi gas metana dan minyak bumi setidaknya 75 persen dari tingkat emisi tahun 2012 pada 2030.Peraturan terkait metana yang diusulkan ini konsisten dengan seruan dari Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) kepada semua negara penghasil minyak dan gas untuk mengurangi emisi metana dari sektor ini sebesar 75 persen pada 2030, ungkap rilis tersebut.Pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk mengukur emisi metana secara akurat dan Kanada sedang bekerja sama dengan para ilmuwan, akademisi, dan industri untuk menutup kesenjangan antara emisi yang dilaporkan dan emisi yang diukur, kata rilis tersebut, menyebutkan bahwa pengurangan emisi metana adalah salah satu tindakan berbiaya terendah yang dapat dilakukan Kanada untuk mengurangi gas rumah kaca.Departemen Lingkungan dan Perubahan Iklim Kanada memperkirakan bahwa biaya untuk mematuhi rancangan peraturan ini adalah sekitar 70 dolar Kanada (1 dolar Kanada = Rp11.412) atau sekitar 52 dolar AS (1 dolar AS = Rp15.446) per ton pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Perkiraan lain dari para ahli independen menunjukkan bahwa biaya sebenarnya mungkin lebih rendah dari perkiraan konservatif ini.Menurut rilis tersebut, dari tahun 2027 hingga 2040, usulan amendemen tersebut diperkirakan memiliki biaya tambahan sebesar 15,4 miliar dolar Kanada atau sekitar 11,4 miliar dolar AS, sementara pengurangan GRK kumulatif diperkirakan setara dengan 217 megaton karbon dioksida, senilai 27,8 miliar dolar Kanada atau sekitar 20,5 miliar dolar AS dalam hal estimasi manfaat sosial dari kerusakan global yang dapat dihindari. Manfaat bersih yang dapat dimonetisasi dari usulan amendemen tersebut diperkirakan mencapai 12,4 miliar dolar Kanada atau sekitar 9,1 miliar dolar AS.Kanada pada Senin juga mengumumkan investasi sebesar 30 juta dolar Kanada atau sekitar 22 juta dolar AS untuk mendirikan Methane Centre of Excellence dalam waktu dekat guna meningkatkan pemahaman dan pelaporan emisi metana.

Pewarta: Xinhua

Editor: Hanni Sofia

COPYRIGHT © ANTARA 2023