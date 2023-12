ADB setujui 659 juta dolar AS untuk pembangunan berkelanjutan Pakistan

Islamabad (ANTARA) - Bank Pembangunan Asia (ADB) pekan ini menyetujui tiga proyek senilai 658,8 juta dolar AS untuk membantu Pakistan mencapai tujuannya terkait pertumbuhan dan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan."Proyek-proyek tersebut akan berfokus pada peningkatan mobilisasi sumber daya domestik, rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak akibat banjir dahsyat pada Agustus 2022, dan peningkatan produktivitas pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan," kata ADB dalam pernyataannya, Rabu (6/12).Pinjaman berbasis kebijakan senilai 300 juta dolar AS itu akan mendukung subprogram pertama dari inisiatif tersebut, yang berfokus pada pembangunan fondasi bagi reformasi kebijakan, undang-undang, serta kapasitas institusional untuk meningkatkan mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya domestik.Proyek yang sedang berlangsung untuk peningkatan sektor pendidikan di Provinsi Sindh, Pakistan, akan menerima pendanaan tambahan berupa pinjaman bantuan darurat sebesar 275 juta dolar AS.Pinjaman konsesi sebesar 80 juta dolar AS untuk Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, akan membantu menangani kerentanan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, dan meningkatkan penghidupan rumah tangga pedesaan di distrik-distrik yang mengalami kerusakan terparah akibat banjir di provinsi tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023