Xi Jinping: Pembangunan komunitas masa depan harus dimulai dari Asia

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping mengatakan, membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia harus dimulai dari Asia.Xi menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah artikel berjudul "Building a China-Vietnam Community with a Shared Future That Carries Strategic Significance And Writing Together a New Chapter in Our Modernization Drive.", yang ditandatanganinya dan diterbitkan oleh surat kabar Vietnam Nhan Dan pada Selasa (12/12) sebelum kunjungan Xi ke Vietnam."Sepuluh tahun sudah berlalu sejak saya pertama kali mengemukakan visi komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI), dan prinsip-prinsip persahabatan, ketulusan, manfaat timbal balik, serta inklusivitas untuk kebijakan luar negeri China terhadap negara-negara tetangga. Membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia harus dimulai dari Asia," ujar Xi.Menurut Xi, Asia merupakan rumah bersama. Negara-negara tetangga tidak dapat dipindahkan."Membantu tetangga berarti membantu diri sendiri, dan tetangga-tetangga yang baik akan saling mendoakan yang terbaik," kata Xi.Xi menambahkan, China siap menyelaraskan pembangunannya secara lebih baik dengan negara-negara tetangganya serta bekerja sama dengan mereka demi membangun komunitas dengan masa depan bersama dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi semua.

