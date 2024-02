Media internasional jadikan Pemilu Indonesia tajuk utama pemberitaan

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah media internasional turut meramaikan pesta demokrasi lima tahunan Indonesia dengan menjadikan Pemilu RI 2024 sebagai tajuk utama pemberitaan pada Rabu.Media asal Inggris British Broadcasting Corporation (BBC) menyampaikan bahwa Pemilu Indonesia akan diikuti oleh 200 juta penduduk, yang berada di 17 ribu pulau Indonesia dan akan menggunakan hak suara untuk memilih presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil di badan legislatif.BBC bahkan secara khusus mewartakan topik Pemilu Presiden secara langsung (real time) mulai tentang Pemilu yang berlangsung di Papua dan banjir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jawa Tengah. Kemudian pemberitaan saat Capres Anies Baswedan, Capres Ganjar Pranowo, dan Capres Prabowo Subianto, hingga Presiden Joko Widodo yang menyalurkan suara di TPS.Masih dari Inggris, surat kabar kenamaan The Guardian turut menyajikan fakta mengenai Pemilu di Indonesia.Tidak hanya menyampaikan latar belakang dari ketiga calon presiden, The Guardian turut membahas mengenai Pemilu Indonesia yang dinilai oleh International Foundation for Electoral Systems sebagai skala Pemilu terbesar dengan tantangan logistik yang sangat besar karena melibatkan berbagai jenis kendaraan untuk menyalurkan surat suara ke lebih dari 820 ribu TPS.Tak hanya itu, satu organisasi media berita terbesar di Timur Tengah Aljazeera turut melaporkan perkembangan proses pemungutan suara di Indonesia secara langsung. Mulai dari analisa pakar mengenai demokrasi di Tanah Air, harapan pemilih untuk presiden terpilih, hingga TPS yang mempunyai dekorasi unik dan menarik.Beralih ke pemberitaan di Jepang, NHK World secara khusus memasang ketiga wajah kandidat calon presiden pada halaman atas situs web pemberitaannya. NHK World melaporkan bahwa fokus Pemilu di Indonesia adalah memilih untuk melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo atau mengupayakan reformasi.Begitu juga dengan media yang melaporkan berita terkini seputar Singapura dan Asia, Channel News Asia (CNA) yang turut menjadikan Pemilu Indonesia sebagai salah satu fokus utama pemberitaan pada hari ini.CNA menyoroti Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, untuk pertama kalinya sejak 15 tahun terakhir mengadakan pemilihan calon presiden dan wakil presiden dengan tiga kandidat.Adapun Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal sebagai peserta. Sementara pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan

Editor: Yuni Arisandy Sinaga

Copyright © ANTARA 2024