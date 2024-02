Koridor energi bersih terbesar di dunia catatkan kenaikan listrik

Beijing (ANTARA) - Koridor energi bersih terbesar di dunia, yang terdiri dari enam mega-pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Yangtze, China, menghasilkan lebih banyak listrik pada 2023, papar operator keenam PLTA tersebut.Koridor energi bersih itu menghasilkan lebih dari 276 miliar kilowatt-jam (kWh) listrik pada tahun lalu, naik 5,34 persen secara tahunan (year on year/yoy), tunjuk data dari China Yangtze Power Co., Ltd. (CYPC).Angka tersebut setara dengan pengurangan konsumsi batu bara standar sekitar 83 juta ton dan menurunkan emisi karbon dioksida lebih dari 200 juta ton.Koridor tersebut rampung dibangun pada Desember 2022, dengan PLTA Baihetan di bagian hulu Sungai Yangtze di China barat daya telah beroperasi penuh. Lima PLTA lainnya di sepanjang koridor itu adalah PLTA Wudongde, Xiluodu, Xiangjiaba, Tiga Ngarai, dan Gezhouba.Keenam mega-PLTA itu menyalurkan listrik dari China bagian barat yang kaya akan sumber daya alam ke China bagian timur yang banyak mengonsumsi energi. Total kapasitas terpasang dari keenam PLTA tersebut mencapai sekitar 71,7 juta kW, menurut CYPC.

