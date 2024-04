Kereta cepat baru di China dirancang dengan kecepatan 400 km per jam

Beijing (ANTARA) - Kereta peluru CR450, model kereta cepat China dengan desain terbaru, akan memiliki kemampuan untuk beroperasi dengan kecepatan 400 km per jam, menurut operator kereta China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway).China Railway menyebut proyek inovasi CR450 berjalan dengan lancar dan sebuah prototipe kereta peluru akan dirilis dari jalur perakitan tahun ini.Model baru itu akan jauh lebih cepat dibanding kereta cepat CR400 Fuxing yang saat ini sedang beroperasi, yang melaju dengan kecepatan 350 km per jam.Dibandingkan dengan CR400, kereta CR450 memiliki bobot 12 persen lebih ringan, mengonsumsi energi 20 persen lebih sedikit, dan memiliki performa pengereman 20 persen lebih baik, menurut China Railway.Proyek inovasi CR450 juga melibatkan inovasi teknologi di bidang infrastruktur, termasuk jalur kereta cepat, jembatan, dan terowongan, papar perusahaan tersebut.China membangun jaringan kereta cepat terbesar di dunia untuk memenuhi permintaan masyarakat untuk perjalanan yang mudah dan nyaman yang terus meningkat.Total panjang jaringan kereta cepat yang beroperasi di China telah melampaui 45.000 kilometer, dengan kereta cepat Fuxing beroperasi di 31 daerah setingkat provinsi di seluruh negeri.

