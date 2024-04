Kisah pemengaruh populer China tumbuhkan minat baca

Beijing (ANTARA) - Ratusan ribu penggemar buku menyimak siaran langsung daring wawancara Xinhua dengan Dong Yuhui, seorang guru yang beralih profesi menjadi pemengaruh (influencer), pada malam jelang peringatan Hari Membaca Sedunia.Dong, yang dikenal dengan gaya bicaranya yang menarik, memiliki pengetahuan yang sangat luas, dan improvisasi yang jenaka, berbagi kisah dan pendapat pribadinya perihal aktivitas membaca."Di dalam buku, kita dapat menemukan perasaan yang paling intens, kebijaksanaan yang paling mendalam, sentimen moral yang paling mulia, dan cita-cita tertinggi manusia," urai Dong dalam acara itu.Kutipan pernyataan tersebut beredar cepat secara daring dan dimuat dalam sejumlah tajuk utama media.Influencer berusia 31 tahun yang lahir di area pedesaan di Provinsi Shaanxi tersebut kini sangat populer di Douyin, platform berbagi video China. Dia menjabat sebagai mitra senior East Buy, unit perdagangan elektronik (e-commerce) milik New Oriental.Sebagai seorang penggemar buku yang antusias sejak kecil, Dong selalu menyelipkan berbagai anekdot dan kutipan pernyataan dari para tokoh terkenal dalam sejarah manusia pada sesi siaran langsung daringnya, mulai dari Konfusius hingga William Shakespeare, dari penyair China kuno Du Fu hingga novelis Kolombia Gabriel Garcia Marquez."Saya sedang membaca dengan guru Dong saat ini. Saya sangat berterima kasih karena Anda telah menginspirasi saya untuk kembali membaca buku cetak," tulis seorang warganet asal Provinsi Guangdong dalam kolom komentar acara wawancara tersebut di Weibo.Dua tahun yang lalu, Dong hanyalah seorang pemandu siaran langsung daring (livestreamer) biasa yang menjual berbagai produk pertanian kepada para konsumen daring di kanal Douyin milik East Buy, menghadapi respons pasar yang lumayan saja dan jumlah pengikut yang stagnan.Dalam sebuah acara pada awal Juni 2022, Dong mengutip pernyataan filsuf Jerman Friedrich Wilhelm Nietzsche dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dia juga menyampaikan kutipan pernyataan terkenal dari filsuf Inggris Bertrand Russel yang berbunyi,"Tiga dorongan, yang sederhana namun sangat kuat, telah mengatur hidup saya: kerinduan terhadap cinta, pencarian ilmu pengetahuan, dan rasa iba yang tak tertahankan terhadap penderitaan umat manusia," katanya.Lebih dari 10.000 penonton menyaksikan acara itu, mengantarkan Dong meraih ketenaran yang tidak terduga. Dalam dua pekan, jumlah pelanggan kanal itu melampaui 10 juta, terdongkrak oleh acara-acara Dong yang populer.Menurut sebuah laporan East Buy, nilai laba bersih unit itu pada tahun fiskal 2023 mencapai 971 juta yuan (1 yuan = Rp2.241) atau sekitar 136,64 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp16.244), dengan gross merchandise value tercatat 10 miliar yuan."Letakkan ponsel dan nikmati aroma buku. Dalam dua tahun terakhir, manfaat terbesar yang saya dapatkan dari kanal siaran langsung daring Dong Yuhui adalah jatuh cinta pada buku dan menumbuhkan kecintaan saya pada aktivitas membaca," kata seorang penonton dari Sichuan.Pada Januari 2024, New Oriental meluncurkan kanal Douyin baru untuk Dong, yang saat ini memiliki lebih dari 18 juta pengikut. Buku dan majalah menjadi kategori utama pada tampilan jendela (window display) kanal baru itu.Berkat rekomendasi Dong dalam berbagai acara, "The Last Quarter of the Moon", yang ditulis oleh novelis China Chi Zijian, telah terjual hampir 3 juta eksemplar melalui kanal tersebut.Dalam sesi wawancara pada 22 April, Dong juga membahas pertanyaan soal bagaimana buku dapat mengubah kehidupan seseorang."Kehidupan yang kami bicarakan di sini tidak hanya semata-mata didefinisikan oleh hasil, profesi apa yang bisa Anda dapatkan, entah hal itu layak dan memiliki upah yang memadai atau tidak, atau seberapa besar keuntungan yang Anda peroleh dari kegiatan membaca. Semua itu definisi yang terlalu sempit. Dalam kehidupan, kita perlu memberikan pencerahan kepada diri sendiri."

