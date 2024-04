Berbagai pencapaiandiluncurkan pada Forum Zhongguancun 2024

Jurnalis berinteraksi dengan robot humanoid bionik di Pusat Inovasi Internasional Zhongguancun, tempat baru untuk Forum Zhongguancun (ZGC Forum), di Beijing, Ibu Kota China, 24 April 2024. (ANTARA/Xinhua/Chen Zhonghao)

Beijing (ANTARA) - Dalam Forum Zhongguancun (Forum ZGC) 2024 yang resmi dibuka pada Kamis (25/4), berbagai pencapaian ilmiah dan teknologi utama diluncurkan.Sepuluh pencapaian yang dirilis dalam upacara pembukaan forum yang diadakan di Beijing itu berfokus pada beberapa bidang, termasuk cip fotolistrik (photoelectric chip), kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), komputasi kuantum, energi hijau, dan antarmuka otak-mesin (brain-machine interface/BMI).Pada forum tersebut, sebuah demonstrasi memperlihatkan suatu prestasi yang luar biasa. Seekor monyet dengan tangan yang dikekang dan elektrode filamen lunak yang ditanam di otaknya dapat mengendalikan lengan robotik terisolasi dan menggenggam stroberi melalui "pikirannya".NeuCyber Array BMI System dikembangkan bersama oleh Chinese Institute for Brain Research (CIBR) Beijing dan NeuCyber NeuroTech (Beijing) Co., Ltd.Menurut kepala CIBR Beijing Luo Minmin, BMI berfungsi sebagai "jalur informasi" bagi otak untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal, membuka jalan bagi teknologi canggih untuk interaksi manusia-mesin dan kecerdasan hibrida manusia-mesin.Luo mengatakan bahwa pengembangan NeuCyber Array BMI System menjawab masalah dalam teknologi BMI invasif berkinerja tinggi di China.Sebuah cip komputasi cerdas fotolistrik yang sepenuhnya analog (all-analog) dirilis oleh sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Dai Qionghai, seorang profesor di Universitas Tsinghua.Cip dengan kecepatan tinggi dan konsumsi daya rendah ini memiliki daya komputasi lebih dari 3.000 kali lipat untuk deteksi target visual cerdas dibandingkan dengan cip komersial berkinerja tinggi saat ini. Keunggulan itu menandai tonggak penting dalam sejarah komputasi, ungkap forum tersebut.Mengusung tema "Berinovasi demi Dunia yang Lebih Baik" (Innovating for a Better World), edisi tahun ini dari forum yang berlangsung selama lima hari tersebut terdiri dari lima bagian utama, termasuk sejumlah pertemuan dan perdagangan teknologi.Forum ZGC menarik peserta dari 100 lebih negara dan kawasan, dengan separuh lebih pembicaranya berasal dari luar negeri, menyoroti komitmen China pada keterbukaan dan kerja sama inovasi.Terletak di Beijing barat laut, Zhongguancun menjadi lokasi bagi lebih dari 17.000 perusahaan teknologi tinggi nasional China. Zhongguancun merupakan zona pengembangan industri teknologi tinggi nasional pertama di China dan juga dikenal sebagai "Silicon Valley-nya China."

