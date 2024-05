Media Israel: Pemimpin Hamas mungkin ada di terowongan Khan Younis

Moskow (ANTARA) - Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Jalur Gaza, mungkin masih berada di dalam terowongan bawah tanah Kota Khan Yunis di Gaza selatan, menurut laporan The Times of Israel yang mengutip dua pejabat Israel.Para pejabat itu tidak dapat memastikan secara pasti lokasi Sinwar, tetapi data intelijen Israel menyatakan dia mungkin berada di terowongan bawah tanah di Khan Younis, sekitar 8 kilometer sebelah utara Rafah.Wall Street Journal (WSJ), yang mengutip para pejabat, melaporkan pada Januari bahwa Israel sejauh ini hanya berhasil merusak atau melumpuhkan 20 hingga 40 persen terowongan bawah tanah Hamas di Jalur Gaza.WSJ juga menyebut adanya kesulitan dalam memperkirakan luas jaringan terowongan bawah tanah itu.Pada bulan yang sama, dengan mengutip para pejabat Israel, New York Times menulis bahwa tentara Israel memperkirakan jaringan terowongan yang dibangun oleh Hamas di bawah Jalur Gaza mungkin jauh lebih besar dari yang diperkirakan dan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk menghancurkannya secara total.Pada Senin (6/5) malam hingga Selasa (7/5), militer Israel memulai operasi militer di bagian timur Rafah dan menguasai sisi Gaza di pintu perlintasan Rafah ke Mesir.Pada 7 Oktober 2023, kelompok perlawanan Palestina Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke Israel, menerobos perbatasan, serta menyerang permukiman sipil dan pangkalan militer. Hampir 1.200 orang di Israel tewas dan sekitar 240 lainnya diculik dalam serangan itu, menurut Tel Aviv.Israel kemudian melancarkan serangan balasan, memblokade ​​​​​​​Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah kantong Palestina itu untuk menumpas para pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera.Lebih dari 34.000 warga Palestina telah terbunuh sejauh ini akibat perang Israel di Jalur Gaza, menurut otoritas setempat.Lebih dari 100 warga Israel diyakini masih disandera oleh Hamas di Gaza.Sumber: Sputnik

Penerjemah: M Razi Rahman

Editor: Anton Santoso

Copyright © ANTARA 2024