Layanan kereta kargo China-Eropa tumbuh solid pada 2024

Beijing (ANTARA) - Layanan kereta kargo China-Eropa mencatatkan pertumbuhan yang solid dari Januari hingga April 2024, dengan memperlihatkan peningkatan berkelanjutan pada kapasitas pengangkutan, efisiensi, dan kualitas layanan.Jumlah layanan kereta kargo China-Eropa meningkat 10 persen secara tahunan (year on year) menjadi 6.184 perjalanan dalam empat bulan pertama 2024, ungkap China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway) pada Senin (13/5).Sekitar 675.000 TEU (twenty-foot equivalent unit) barang diangkut melalui layanan kereta kargo China-Eropa pada periode tersebut .Jumlah itu naik 11 persen dari setahun sebelumnya, menurut perusahaan kereta api China itu.Hingga akhir April 2024, total sekitar 89.000 perjalanan kereta kargo China-Eropa telah diselesaikan. Perjalanan itu melayani 223 kota di 25 negara Eropa, menurut China Railway.

Pewarta: Xinhua

