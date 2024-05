Buku-buku China curi perhatian dunia dalam pameran buku di Italia

Turin (ANTARA) - Sejumlah penerbit China memanfaatkan kesempatan untuk menjangkau pembaca baru dalam ajang pameran buku terbesar di Italia, yaitu Pameran Buku Internasional Turin.Pameran Buku Internasional Turin, yang digelar pada 9 hingga 13 Mei, menarik lebih dari 4.000 tenaga profesional di bidang penerbitan dari 43 negara dan kawasan di seluruh dunia, dengan mengusung tema "Kehidupan Imajiner".China National Publications Import and Export Co. (CNPIEC) membuka stan di pameran tersebut, mempromosikan 458 buku dari 22 penerbit China."Kesempatan untuk membeli buku semacam ini cukup langka, dan saya berharap dapat melihat lebih banyak buku-buku China serupa dalam pameran buku di masa mendatang," ujar Giacomo, seorang mahasiswa dari Universitas Turin yang tidak menyebutkan nama belakangnya.Giacomo membeli buku tentang aksara Mandarin kuno seharga 20 euro (1 euro = Rp17.330) atau setara 21 dolar AS (1 dolar AS = Rp16.085).Sementara itu, judul-judul terpopuler yang dijual di stan tersebut adalah buku pelajaran bahasa Mandarin, disusul oleh buku tentang kaligrafi dan lukisan tradisional China yang dilengkapi dengan ilustrasi."Konsumen Italia sangat tertarik dengan buku dan budaya China, dan meski terdapat kendala bahasa, hal itu tidak memengaruhi antusiasme mereka untuk membaca dan membeli buku," tutur seorang karyawan CNPIEC.Institut Konfusius di Universitas Turin juga memiliki stan di pameran buku tersebut, yang menjadi tempat digelarnya berbagai kegiatan budaya tradisional China seperti catur, seni memotong kertas, dan kaligrafiDirektur Institut Konfusius di Universitas Turin Dai Lan mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan itu dan penjualan buku pelajaran bahasa Mandarin bertujuan untuk meningkatkan minat terhadap budaya China di kalangan orang asing.Dalam pameran itu, Institut Konfusius dan Universitas Turin bekerja sama dalam menyelenggarakan serangkaian kegiatan pertukaran sastra. Mereka mengundang sejumlah penulis populer asal China seperti Yu Hua dan Lu Min untuk berinteraksi secara langsung dengan para pembaca lokal.Pada Minggu (12/5) sore waktu setempat, Lu membawa versi bahasa Italia dari karyanya yang bertajuk "The Lost City" ke acara penandatanganan buku tersebut, yang menarik kedatangan lebih dari 500 penggemar lokal.

