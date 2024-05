RI dan Belanda bahas kemudahan pembuatan visa bagi WNI

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda memperkuat kerja sama kekonsuleran kedua negara melalui kemudahan pembuatan visa bagi WNI pemegang paspor biasa melalui sebuah forum di Bandung, Jawa Barat.Melalui keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa, pertemuan The 2nd Consular and Diplomatic Facilities Dialogue between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands tersebut mengangkat topik-topik penting tentang kerja sama dalam penanganan isu-isu kekonsuleran, permasalahan visa dan fasilitas diplomatik, hingga kerja sama konsuler dalam situasi darurat atau bencana alam.Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Duta Besar Andi Rachmianto didampingi oleh Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri.Turut terlibat pejabat dan perwakilan berbagai kementerian/lembaga terkait di antaranya, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Perhubungan, dan Perwakilan RI di Belanda.Sementara itu dari pihak Belanda, delegasi dipimpin oleh Director General of Consular and Visa Affairs, Kementerian Luar Negeri Belanda, Dirk Jan Nieuwenhuis yang didampingi Duta Besar Belanda untuk Indonesia serta pejabat Kemlu Belanda.Menurut kedua ketua delegasi, pelaksanaan dialog tersebut penting dilakukan sebagai upaya untuk melindungi warga negara yang merupakan salah satu dari prioritas kebijakan luar negeri kedua negara.Dialog itu juga disebutkan sebagai tindak lanjut dari Rencana Aksi Kemitraan Komprehensif Indonesia dan Belanda yang disepakati pada tahun 2023 lalu.Penyelenggaraan dialog bersama juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama kekonsuleran antara Indonesia dan Belanda untuk mempermudah pergerakan orang-orang antara Indonesia dan Belanda, memfasilitasi pertukaran budaya, bisnis, dan kerja sama lainnya.Setelah dialog selesai, kedua delegasi turut melakukan kunjungan ke Museum Konperensi Asia Afrika untuk melihat sejarah pembentukan Konperensi Asia Afrika yang akan memasuki tahun ke-70 di tahun 2025.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan

Editor: Arie Novarina

