Festival Film Cannes ke-77 resmi dibuka

Ketua dewan juri dalam festival film ini adalah sutradara perempuan asal Amerika berusia 40 tahun, Greta Gerwig, yang film terbarunya "Barbie" berhasil menembus rekor

Upacara pembukaan festival film tersebut dipandu oleh aktris Prancis Camille Cottin dan menampilkan tamu kehormatan istimewa, aktris Amerika Meryl Streep

Cannes, Prancis (ANTARA) - Festival Film Cannes ke-77 resmi dibuka pada Selasa (14/5) di French Riviera atau Cote d'Azur, dan 22 film terpilih bersaing untuk memperebutkan penghargaan bergengsi Palme d'Or.Upacara pembukaan festival film tersebut, yang dipandu oleh aktris Prancis Camille Cottin dan menampilkan tamu kehormatan istimewa, aktris Amerika Meryl Streep, ditayangkan secara live di ratusan bioskop di kota-kota besar maupun kecil di seluruh Prancis.Di luar ranah kompetisi, festival ini akan menggelar penayangan perdana film "Le Deuxieme Acte" (The Second Act) besutan Quentin Dupieux.Ketua dewan juri dalam festival film ini adalah sutradara perempuan asal Amerika berusia 40 tahun, Greta Gerwig, yang film terbarunya "Barbie" berhasil menembus rekor.Sineas-sineas Asia, seperti Jia Zhang-Ke dari China dengan karyanya "Feng Liu Yi Dai" (Caught by the Tides) dan Payal Kapadia dari India dengan karyanya "All We Imagine as Light", juga menjadi sorotan di kategori penghargaan utama.Kompetisi film tahun ini mencakup beberapa judul seperti "Kinds of Kindness" karya sutradara Yunani Yorgos Lanthimos dan drama fiksi ilmiah epik "Megapolis" karya peraih dua Palme d'Or, Francis Ford Coppola.Selama 12 hari ke depan, lebih dari 35.000 pengunjung festival diperkirakan akan menghadiri pemutaran film dan menjelajahi lorong-lorong Pasar Film.

Pewarta: Xinhua

Editor: Tia Mutiasari

Copyright © ANTARA 2024