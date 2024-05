China petakan 28 tugas utama dalam upaya digitalisasi pedesaan

Beijing (ANTARA) - Sejumlah otoritas China bersama-sama merilis sebuah pedoman yang menjabarkan 28 tugas utama untuk membangun pedesaan digital pada 2024.Pedoman digitalisasi tersebut menekankan penggunaan teknologi informasi untuk mendorong modernisasi pertanian dan daerah pedesaan, serta menyoroti peningkatan pertanian yang berkualitas tinggi dan efisien, yang membuat daerah pedesaan lebih layak huni dengan kondisi kerja yang lebih baik, serta peningkatan standar hidup petani.Dibagi menjadi sembilan bagian, tugas-tugas utama digitalisasi pedesaan berfokus pada sejumlah bidang tertentu, seperti memfasilitasi pertanian pintar, menstimulasi vitalitas ekonomi digital di berbagai wilayah, menghidupkan budaya digital di daerah pedesaan, serta meningkatkan sistem tata kelola digital di daerah pedesaan.Serangkaian target juga ditetapkan dalam dokumen tersebut. Per akhir 2024, jumlah pengguna jaringan pita lebar (broadband) di kawasan pedesaan akan menembus 200 juta, cakupan internet di daerah pedesaan akan naik sebesar 2 poin persentase, dan penjualan ritel daring produk-produk pertanian melalui platform e-commerce akan melampaui 630 miliar yuan (1 yuan = Rp2.224) atau 88,67 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.070).Dokumen tersebut diterbitkan bersama oleh Administrasi Dunia Maya China (Cyberspace Administration of China/CAC), Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China, serta Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.

