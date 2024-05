New York gelar parade tahunan warisan budaya Asia dan Pasifik

"Bersama-sama kita mendorong inklusivitas dan keberagaman, meningkatkan pemahaman timbal balik dan persahabatan, membangun masa depan yang lebih baik untuk New York City," kata Huang melalui media sosial

New York City (ANTARA) - Warga New York dari berbagai latar belakang etnis pada Minggu (19/5) merayakan budaya mereka melalui Parade Budaya dan Warisan Warga Amerika Keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik di Midtown Manhattan, New York, Amerika Serikat.Dengan mengusung tema "Persatuan adalah Dasar Perdamaian", ratusan peserta dari 70 lebih organisasi menampilkan atraksi budaya mereka yang unik di Sixth Avenue, jalan raya utama di Manhattan.Ribuan penonton dari dalam maupun luar AS dapat menyaksikan unsur-unsur budaya China, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lainnya.Parade ini diselenggarakan oleh Better Chinatown USA, sebuah organisasi berbasis sukarelawan yang didedikasikan untuk meningkatkan kualitas Pecinan di New York City.Wali Kota New York City Eric Adams, Konsul Jenderal China di New York Huang Ping, Konsul Jenderal Bangladesh di New York Najmul Huda, dan sejumlah perwakilan dari negara-negara Asia dan Pasifik lainnya turut menghadiri parade tersebut."Ini adalah tahun kedua saya menyaksikan parade ini dan acaranya sangat luar biasa," kata Fenny, seorang penonton dari Indonesia.Parade ini penting "karena kami dapat menunjukkan budaya kami dan ada banyak budaya yang berbeda," imbuhnya.Di New York City, terdapat lebih dari 1,2 juta warga Amerika keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik --mewakili 30 lebih kelompok etnis dan 50 lebih bahasa.

Pewarta: Xinhua

Editor: Tia Mutiasari

Copyright © ANTARA 2024