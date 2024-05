Taste the Wonders of Australia sajikan beragam produk makanan

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah produsen yang tergabung dalam Australian Food and Wine Collaboration Group mengelar acara khusus Taste the Wonders of Australia yang menyajikan beragam produk makanan dan wine segar terbaik Australia untuk pasar Indonesia.Australian Food and Wine Collaboration Group merupakan kolaborasi dari Meat and Livestock Australia, Dairy Australia, Seafood Industry Australia, Horticulture Innovation Australia serta Wine Australia."Indonesia adalah mitra ekspor terbesar Australia di Asia Tenggara sekaligus mitra dan konsumen industri daging merah Australia yang sudah berlangsung lama. Masyarakat Indonesia menjadi konsumen yang semakin cerdas yang mencari produk aman, beragam dan juga berkualitas. Daging sapi dan domba Australia sangat dihargai oleh konsumen Indonesia karena kualitasnya," kata General Manager Pasar Internasional Meat and Livestock Australia, Andrew Cox saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.Andrew Cox menjelaskan bahwa dengan berkembangnya industri kuliner dan pariwisata di Indonesia, pihaknya memperkirakan akan terjadi peningkatan permintaan untuk daging sapi, domba dan produk lainnya dalam beberapa tahun ke depan.Sementara itu, Seafood Industry Australia CEO of FRDC, Patrick Hone mengatakan 76 persen konsumen Indonesia lebih memilih mengonsumsi ikan segar sehingga menjadikannya pasar yang sangat penting untuk salmon, tuna, kepiting dan udang Australia."Pada 2030 konsumsi makanan laut per kapita di Indonesia diproyeksikan akan naik sebesar 13 persen. Kami berharap dapat meningkatkan penawaran kami ke pasar dengan produk lain seperti abalon dan kerang," katanya.Horticulture Innovation Australia General Manager, Trade and Biosecurity R&D, Mila Bristow, menjelaskan sebagai produsen utama buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran berkualitas, Australia kini menjadi pemasok hortikultura luar negeri terbesar kedua di Indonesia dari segi nilai."Kedekatan Australia dengan Indonesia berarti bahwa produk kami menarik bagi mereka yang menghargai kualitas dan kesegaran yang tinggi. Produk yang sehat, segar, aman, dan berkualitas tinggi sangat penting bagi Indonesia, seperti halnya bagi produsen Australia. Kami bangga dapat bermitra dengan negara tetangga kami untuk memberikan cita rasa Australia kepada mereka".Taste the Wonders of Australia untuk Indonesia terdiri dari serangkaian kegiatan, termasuk aktivasi media sosial pada Maret hingga April yang melibatkan lima chef selebriti yakni Chef Degan Septoadji, Chef Chandra Yudasswara, Chef Vindex Tengker, Chef Vania Wibisono dan juga Chef Martin Praja.Acara yang dihadiri para chef, importir, distributor, sommelier, peritel dan perwakilan penting dari pemerintah Indonesia dan Australia itu juga mencakup lokakarya edukasi danyang menyajikan produk daging, susu, makanan laut, hortikultura serta wine asal Australia.Sebagai bagian dari program promosi selama dua tahun, Australian Food and Wine Collaboration Group menargetkan empat pasar utama di Asia yakni Thailand, Korea Selatan, Vietnam, dan Indonesia, dengan program kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan profil produk makanan dan wine Australia serta mempererat hubungan perdagangan.

