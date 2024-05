1. Unair tegaskan tak naikkan UKT tahun 2024

2. Penerbangan Singapore Airlines tewaskan satu orang setelah turbulensi

Penerbangan pesawat Boeing 777-300ER Singapore Airlines menewaskan satu orang setelah pesawat itu mengalami turbulensi pada Senin (20/5) malam.

3. Mauricio Pochettino resmi mengundurkan diri dari Chelsea

4. Bea Cukai-BNN ungkap modus "virtual office" dalam pengedaran narkotika

5. Survei IMD sebut Tesla jadi produsen mobil paling inovatif

Pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat (AS) Tesla Inc. disebut masih mempertahankan posisinya sebagai perusahaan otomotif paling inovatif.

Pernyataan itu dikemukakan oleh hasil survei Future Readiness Indicator (FRI/Indikator Kesiapan Masa Depan) 2024 yang dirilis oleh The International Institute of Management and Development (IMD). Simak lengkapnya di sini