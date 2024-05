Dubes: Festival Indonesia Spice Up Oslo perkenalkan kuliner Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia Teuku Faizasyah mengatakan Festival Indonesia Spice Up Oslo 2024 yang diadakan pada 25 Mei di Kota Oslo adalah untuk memperkenalkan kuliner dan budaya Indonesia kepada masyarakat di sana."Melalui festival ini, kita perkenalkan kekayaan kuliner dan seni budaya Indonesia ke Norwegia," kata Dubes Faizasyah dalam sambutannya di festival tersebut, sebagaimana rilis pers KBRI Oslo yang diperoleh ANTARA, Jakarta, Selasa.Selain untuk memperkenalkan kuliner dan budaya Indonesia, Dubes Faizasyah mengatakan festival tersebut juga untuk mempererat hubungan antar masyarakat kedua bangsa."Festival ini juga lambangkan semangat persahabatan kedua negara yang merayakan 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2025," katanya menambahkan.Sementara itu, Wakil Walikota Oslo Julianne Ofstad menyampaikan harapan agar melalui festival tersebut, masyarakat Oslo dapat mengenal lebih jauh mengenai Indonesia.“Hari ini, panca indra kita dimanjakan dengan kekayaan makanan, tarian dan produk Indonesia," ujar Julianne.Festival Indonesia Spice Up Oslo 2024 diselenggarakan oleh Kedutaan Besar RI di Oslo bekerja sama dengan komunitas Indonesia di Norwegia.Festival tersebut diadakan di lapangan Youngstorget, salah satu pusat aktivitas di tengah Kota Oslo, dan dihadiri oleh lebih dari 3 ribu warga Norwegia dan komunitas Indonesia.Tema festival tersebut diambil untuk memperkenalkan keragaman kuliner, budaya dan seni Indonesia kepada masyarakat Norwegia dan komunitas internasional di Oslo.Tema tersebut juga sebagai bagian dari kampanye global Indonesia Spice up The World untuk mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia ke dunia.Melalui festival tersebut, Indonesia memperkenalkan kekayaan kuliner dari berbagai kawasan di Indonesia seperti rendang, sate, sate Padang, nasi campur Bali, es cincau dan puluhan menu lainnya.Festival itu juga menampilkan pertunjukan seni tari Indonesia yang dipresentasikan oleh penari asuhan Pemda DKI Jakarta serta talenta diaspora dan komunitas Indonesia di Norwegia.Beberapa tarian yang ditampilkan antara lain seperti tarian Rythim of Batavia dan Kembang Nandak Jakarta, Tari Saman dari Aceh, serta Tari Sekar Jagad dan Tenun dari Bali. Selain itu, ada juga pencak silat, dan line dance dengan musik Indonesia Timur.

Pewarta: Katriana

Editor: Azis Kurmala

