China jadi pemain penting dalam industri kapal pesiar internasional

Kolam renang luar ruangan kapal pesiar Adora Magic City yang sedang bersandar di Terminal Kapal Pesiar Internasional Shanghai Wusongkou di Shanghai, China timur, pada 26 Mei 2024. (ANTARA/Xinhua/Wang Xiang)

Kapal pesiar Adora Magic City yang sedang bersandar di Terminal Kapal Pesiar Internasional Shanghai Wusongkou di Shanghai, China timur, pada 26 Mei 2024. (ANTARA/Xinhua/Wang Xiang)

Shanghai (ANTARA) - Sejak memulai pelayaran perdananya pada awal tahun ini, Adora Magic City, kapal pesiar berukuran besar pertama buatan China, sejauh ini telah menyelesaikan 34 perjalanan dan menyambut hampir 150.000 wisatawan.Sementara itu, kapal pesiar berukuran besar kedua buatan China memasuki galangan kapal di Shanghai untuk menjalani perakitan akhir pada 20 April, yang menandakan bahwa China telah mengembangkan kemampuan untuk terlibat dalam produksi massal kapal pesiar.Industri kapal pesiar, dengan rantai industri yang panjang dan tingkat internasionalisasi yang tinggi, kerap disebut sebagai "industri emas yang mengapung". Lebih dari 1.000 produsen domestik dan mancanegara terlibat dalam pembangunan Adora Magic City.Dengan panjang 323,6 meter, kapal pesiar Adora Magic City berbobot kotor 135.500 ton, dan dapat menampung hingga 5.246 penumpang dalam total 2.125 kamar. Jumlah komponennya setara dengan lima kali jumlah komponen pesawat berukuran besar C919 dan 13 kali jumlah komponen kereta cepat Fuxing.Sejak saat itu, China menjadi negara kelima di dunia yang memiliki kemampuan untuk merancang dan membangun kapal pesiar berukuran besar. Keberhasilan komersial Adora Magic City juga menunjukkan bahwa China mampu mengoperasikan kapal pesiar berukuran besar secara menyeluruh dan independen, menurut Manajer Umum CSSC Cruise Technology Development Co., Ltd. Liu Hui.Dibandingkan dengan "Adora Magic City", kapal baru yang sedang dirakit berkapasitas 2.144 kabin dan memiliki ukuran yang lebih besar, dengan tonase lebih dari 140.000 ton, panjang 341 meter, dan lebar 37,2 meter. Dua set sistem desulfurisasi dan lima set peralatan reduksi katalistis selektif akan ditambahkan sehingga seluruh kapal tersebut menjadi lebih ramah lingkungan.Juga dibandingkan dengan Adora Magic City, area ruang publik, serta area untuk kegiatan luar ruangan dan rekreasi kapal pesiar itu bertambah masing-masing sebesar 735 meter persegi dan 1.913 meter persegi, menjadi 25.599 meter persegi dan 14.272 meter persegi, yang semakin menambah kenyamanan dan pengalaman penumpang.Meskipun kapal ini lebih besar, proses pembangunannya dipercepat berkat serangkaian pencapaian penelitian ilmiah, pengalaman, dan metode manajemen. Kapal itu diharapkan dapat dikirim pada akhir 2026.Selain kapal pesiar berukuran besar, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. juga menggenjot kegiatan penelitian dan pengembangan kapal pesiar berukuran ultrabesar serta kapal pesiar berukuran menengah dan kecil. Armada kapal pesiar domestik berukuran besar segera terwujud.

Penerjemah: Xinhua

Editor: Natisha Andarningtyas

