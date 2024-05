Sedang jadi tren, miniseri daring China berupaya go internasional

Beijing (ANTARA) - Maraknya tayangan video pendek di China telah mengubah kebiasaan menonton, sehingga menyebabkan lonjakan format baru yang dikenal sebagai mikro-drama atau miniseri yang menampilkan episode berdurasi antara sepuluh detik hingga lebih dari sepuluh menit.Dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki ponsel pintar (smartphone) atau perangkat pintar lainnya, serial-serial pendek yang menampilkan berbagai kejutan dan pengembangan cerita yang cepat, segera memperoleh banyak pengikut.Menurut data yang dikumpulkan oleh firma analisis bisnis yang berbasis di China, iiMedia Research, pada 2023 skala pasar serial pendek internet China mencapai 37,39 miliar yuan atau sekitar 5,26 miliar dolar AS, melonjak 268 persen dari setahun sebelumnya, sementara skala pasar diprediksi akan melampaui 100 miliar yuan per 2027 mendatang, .Dengan jadwal produksi yang singkat dan anggaran yang kecil, sejumlah besar miniseri daring sukses menghasilkan keuntungan menggiurkan.Pendapatan miniseri ini, yang biasanya dipromosikan di platform video pendek seperti Douyin dan Kuaishou, sebagian besar berasal dari pembayaran para pengguna ketika mereka mengeklik tautan untuk menonton miniseri secara lengkap.Miniseri daring bertajuk "Unparalleled" produksi Fung Culture yang berbasis di Xi'an, Provinsi Shaanxi, mencetak rekor dengan memperoleh pendapatan sebesar lebih dari 100 juta yuan dalam waktu delapan hari setelah perilisannya.Pasar ini diramaikan oleh banyak pemain baru. Pada 2023, sebanyak 557 miniseri daring telah didaftarkan ke Administrasi Radio dan Televisi Nasional China, dua kali lipat lebih banyak dari angka pada 2022.Seiring dengan peningkatan jumlah tersebut, kebutuhan akan penyempurnaan dan regulasi yang kuat bagi sektor miniseri juga semakin tinggi.Mikrodrama daring sebagian besar diadaptasi dari novel daring dengan tema terbatas seperti pahlawan yang tak terkalahkan, pertumbuhan karakter, atau romansa dari perspektif wanita. Namun mulai tahun ini, banyak produser mulai mencoba tema yang lebih beragam, seperti suspense dan drama sejarah, ungkap seorang pelaku industri.China juga sedang menyempurnakan regulasi untuk industri ini. Pada periode Maret hingga November 2023, Administrasi Radio dan Televisi Nasional menghapus lebih dari 350.000 episode miniseri yang dianggap mengandung konten berbahaya seperti kekerasan dan kecabulan di berbagai platform.Mulai 1 Juni 2024, semua miniseri daring yang dirilis atau dipromosikan oleh platform daring dan miniprogram wajib memiliki lisensi penerbitan drama daring atau nomor pengajuan dengan platform terkait.Menghadapi persaingan yang kian meningkat di pasar domestik, banyak perusahaan mulai menyasar pasar internasional.Skala pasar internasional hampir sama dengan pasar domestik pada 2022, dan pasar internasional sedang bersiap menyambut perkembangan baru, kata Manajer Umum Fung Culture Li Tao.Pada akhir 2023, Reel Short, aplikasi serial pendek di bawah naungan COL Group, menjadi salah satu aplikasi hiburan yang paling banyak diunduh pada App Store Apple di Amerika Serikat. Pada Februari tahun ini, aplikasi China lainnya, TOPShort, sempat mencatat lebih banyak unduhan daripada Netflix pada App Store Jepang.Bu Yanfang, seorang profesor dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Komunikasi China, mengatakan bahwa miniseri internet China harus memanfaatkan keuntungan dari skala, pengalaman, dan inovasi guna menghasilkan karya-karya yang lebih baik dan mempromosikan lebih lanjut budaya China di pasar internasional.

Pewarta: Xinhua

Editor: Junaydi Suswanto

