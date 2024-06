Cek fakta, video Ronaldo berikan dukungan untuk anak-anak Palestina

Unggahan video yang menarasikan Ronaldo memberikan dukungan untuk anak-anak di Palestina. Faktanya, suara dalam video tersebut tidak sesuai dengan aslinya atau editan. (Facebook)

Jakarta (ANTARA/JACX) – Beredar sebuah video pemain bola asal Portugal, Christiano Ronaldo, dengan terjemahan bahasa Indonesia di dalam videonya yang menyebutkan ikut menyuarakan dan memberikan dukungan terhadap anak-anak di Palestina.Berikut transkrip dari terjemahan video tersebut:Berikut narasi dalam video tersebut:Namun, benarkah video Ronaldo memberikan dukungan untuk anak-anak di Palestina tersebut?Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan Ronaldo di Facebook pada 2016 yang diberi keterangan “A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren”.Berikut transkrip terjemahan bahasa Indonesia yang benar dari video tersebut:“Ini untuk anak-anak Suriah. Kami tahu bahwa anda telah banyak menderita. Saya adalah pemain yang sangat terkenal – tetapi anda adalah pahlawan sejati. Jangan kehilangan harapanmu. Dunia bersamamu. Kami peduli padamu. Saya bersama anda,”Dilansir dari laman Save The Children , Ronaldo telah menjadi Duta Global Save the Children sejak 2013. Ronaldo mengatakan kepada anak-anak di Suriah bahwa perang memasuki tahun keenam dan mereka adalah "pahlawan sejati". Ronaldo telah memberikan sumbangan dengan memberikan bantuan pada anak-anak dan keluarga di Suriah.Bintang sepak bola itu mendorong penggemarnya dan lebih dari 250 juta pengikut media sosial untuk bergabung dengannya dengan membagikan pesan harapan pada anak-anak Suriah di media sosial dengan menggunakan tagar #Syria.Sehingga, video yang diklaim sebagai Ronaldo memberikan dukungan untuk anak-anak di Palestina merupakan keliru, suara tersebut merupakan hasil AI.

