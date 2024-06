KJRI Sydney dukung pelajar Australia perdalam Bahasa Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sydney mendukung pelajar New South Wales Australia memperdalam Bahasa Indonesia pada kegiatanyang berlangsung di NSW School of Languages di Petersham.“Australia dan Indonesia paham bahwa meskipun ikatan sejarah antara Indonesia dan Australia kuat, perlu ada pemahaman bersama tentang bahasa masing-masing. Bahasa adalah gerbang untuk memahami budaya dan cara hidup seseorang," kata Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Dubes Siswo menuturkan tahun ini Indonesia dan Australia merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Salah satu fondasi hubungan bilateral adalah perjanjian kerja sama budaya yang mempromosikan pengajaran bahasa Indonesia di Australia dan bahasa Inggris di Indonesia serta memperdalam pemahaman tentang sejarah, budaya, dan kehidupan kedua negara.Dia menekankan pentingnya pembelajaran bahasa sebagai jembatan untuk memahami budaya dan cara hidup suatu negara.Siswo juga mendorong para pelajar kedua negara yang merupakan generasi milenial dan generasi Z yang nantinya menjadi pemimpin pada masa depan untuk meningkatnya peran dan postur Indonesia, melalui dialog inklusif dan pendekatan berbagi lewat bahasa.“Dalam arti memberikan lebih banyak ruang pada identitas diri mereka, akan membantu mereka mengakomodasi bahasa dan budaya selain budaya mereka sendiri. Sikap positif terhadap berbagi akan memberikan mereka lebih banyak rasa empati dan keterampilan untuk meraih dialog inklusif,” ujarnya.Sekitar kurang lebih 50 pelajar dari berbagai sekolah dan daerah di New South Wales (NSW) Australia, termasuk Burwood Girls High School, St. Mary Star of the Sea College, Macarthur Anglican School, dan NSW School of Languages hadir pada kegiatanPara pelajar berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran, sepertidankhususnya yang tercakup dalam kurikulum Extension Course Bahasa Indonesia serta mendengarkan berbagi pengalaman oleh alumni.Selain pembelajaran bahasa Indonesia, para pelajar juga sangat antusias mencoba memainkan angklung yang diajarkan oleh staf KJRI Sydney serta mencoba permainan tradisional Indonesia, seperti memindahkan kelereng dengan sendok dan lomba makan kerupuk.merupakan hasil kerja sama antara(AIBC),(AIYA), NSW School of Languages, KBRI Canberra, dan KJRI Sydney.Tujuan diadakannya acara tersebut untuk mempertahankan minat siswa kelas 11 dalam mempelajari bahasa Indonesia dan melanjutkannya di kelas 12 sebagai siswadanserta untuk meningkatkan jumlah lulusan yang melek Indonesia di dunia kerja.

