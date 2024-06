Daerah China tengah jadi tujuan populer bagi investor asing

Changsha (ANTARA) - Tertarik oleh banyaknya peluang di daerah China tengah, berbagai perusahaan yang didanai asing memberikan kepercayaan mereka dengan menetap di sana dan memperluas investasi atau operasional mereka.Salah satu dari perusahaan tersebut adalah raksasa kimia Jerman BASF, yang telah mendirikan cabang di Changsha, ibu kota Provinsi Hunan, China tengah.Sebelumnya pada tahun ini, Volkswagen Group China juga telah mengumumkan investasi senilai 2,5 miliar euro (1 euro = Rp17.584) atau sekitar 2,73 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.225) untuk ekspansi pusat inovasinya di Hefei, Provinsi Anhui.Daerah China tengah terdiri dari enam provinsi, yakni Shanxi, Henan, Anhui, Hubei, Hunan, dan Jiangxi. Negara tersebut telah menekankan perlunya mempercepat kebangkitan daerah tengahnya sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendorong pembangunan regional yang terkoordinasi.Mulai 31 Mei hingga 2 Juni, Pameran Investasi dan Perdagangan China Tengah ke-13 (Expo Central China 2024) digelar di Changsha untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi di daerah ini. Pameran tahun ini menarik partisipasi lebih dari 200 perusahaan multinasional.Vincenzo Raffa, General Manager Yita Business Affairs, sebuah firma urusan bisnis yang berbasis di China, mengatakan bahwa daerah China tengah menawarkan banyak peluang bagi perusahaan Italia. Dengan berkembangnya pasar konsumen China serta meningkatnya permintaan akan produk dan layanan yang berkualitas tinggi, perusahaan-perusahaan Italia dapat memanfaatkan keahlian mereka di sejumlah bidang, seperti manufaktur, desain, dan fesyen, tuturnya.Kerja sama dan kemitraan antara perusahaan-perusahaan Italia dan China akan memberikan hasil yang saling menguntungkan. Perusahaan-perusahaan Italia memiliki keunggulan unik dalam hal teknologi, desain, dan kualitas, sedangkan daerah China tengah menawarkan pasar yang luas serta keuntungan geografis, sehingga terdapat potensi kolaborasi yang signifikan antara kedua belah pihak, menurut Raffa.Daerah China tengah, yang terkenal dengan industri pertanian, energi, dan manufaktur peralatannya, sedang berupaya membangun sistem industri modern dengan laju yang dipercepat.Pameran tahun ini, yang mencakup area ekshibisi seluas sekitar 40.000 meter persegi, menampilkan produk-produk pameran dari enam provinsi yang disebutkan di atas, termasuk traktor otonomos 5G+ bertenaga hidrogen dan bus swakemudi cerdas.Raffa mengaku sangat terkesan dengan peningkatan industri dan kemampuan inovasi daerah China tengah yang ditampilkan di pameran tersebut, menambahkan bahwa konsentrasi sumber daya di daerah tersebut memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan Italia yang berspesialisasi dalam teknologi canggih dan solusi ramah lingkungan.Ekonomi China yang pada kuartal pertama tahun ini tumbuh lebih cepat dari perkiraan dengan menyentuh angka 5,3 persen, menegaskan kembali daya tariknya bagi investasi asing. Jumlah perusahaan yang didanai investasi asing yang baru didirikan di negara itu mencapai 12.000 pada periode tersebut, naik 20,7 persen secara tahunan (year on year/yoy).Sistem industri yang terus berkembang, pasar konsumen yang luas, serta lingkungan bisnis yang semakin optimal menjadikan daerah China tengah magnet bagi perusahaan-perusahaan yang didanai asing.Menurut Wang Xueli, CEO Zurbrüggen Business Management Co., Ltd. (China), yang merupakan kantor pusat perusahaan Jerman Zurbrüggen Group di China, sejak perusahaan tersebut didirikan di Changsha, kota itu telah mengalami peningkatan lingkungan bisnis, peningkatan infrastruktur yang pesat, dan perkembangan ekonomi yang signifikan.Wang mengatakan bahwa daerah China tengah memiliki sumber daya manusia dan pendidikan yang melimpah, jaringan transportasi yang luas, dan potensi besar untuk pengembangan ekonomi lebih lanjut. Diaberharap dengan berpartisipasi dalam pameran ini, kami dapat menjajaki lebih banyak peluang investasi dan kerja sama di sebuah daerah yang layak untuk upaya jangka panjang.

