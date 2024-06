China bicarakan isu regional dengan negara ASEAN dan mitranya di Laos

Beijing (ANTARA) - Pertemuan Pejabat Senior (Senior Officials’ Meeting atau SOM) dari negara-negara anggota East Asian Summit (EAS) yang melibatkan China, ASEAN dan mitra lainnya mulai digelar di Vientiane, Laos.Laos sebagai ketua bergilir ASEAN, akan menjadi tuan rumah pertemuan dari SOM ASEAN Plus Three, SOM East Asian Summi (EAS) dan SOM ASEAN Regional Forum pada 7 - 8 Juni 2024 di Vientiane."Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong akan memimpin delegasi pada pertemuan tersebut," ungkap kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (5/6).Pertemuan itu akan fokus pada tema "ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience" dan meninjau hasil yang dicapai dalam kerja sama di kawasan."Diskusi akan dipusatkan pada pengarah kerja sama regional dan peningkatan kerja sama melalui berbagai mekanisme yang ada saat ini, termasuk tukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional yang menjadi kepentingan bersama," tambah Mao Ning.Hasil dari SOM akan mempersiapkan landasan bagi pertemuan para pemimpin ASEAN dan negara-negara mitranya pada tahun ini."China menantikan diskusi mendalam dengan semua pihak pada pertemuan tersebut, dan mengupayakan kemajuan baru dalam kerja sama Asia Timur dan kontribusi yang lebih besar terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di kawasan Asia Timur," tambah Mao Ning.East Asian Summit terdiri dari 18 negara peserta, termasuk 10 negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat.Sedangkan ASEAN Plus Three terdiri dari negara-negara ASEAN dengan tiga mitra yaitu China, Jepang dan Korea Selatan.Ketua EAS 2024 adalah Ketua ASEAN yang sedang menjabat dan rotasinya mengikuti Keketuaan ASEAN yaitu Laos periode Januari - Desember 2024.

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Editor: Atman Ahdiat

