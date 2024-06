Biden ucapkan selamat atas kemenangan PM India Modi dalam pemilu

Patung pasir Biden-Harris terpampang di Pantai Puri Timur India

Wahington, AS (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri India Narendra Modi, serta Aliansi Demokratik Nasional atas kemenangan mereka dalam pemilihan umum India, menurut keterangan Gedung Putih.Ucapan itu disampaikan Biden saat melakukan pembicaraan melalui telepon dengan PM Modi, kata kantor presiden AS itu melalui pernyataan pada Rabu (5/6).“Presiden Joseph R. Biden, Jr. berbicara hari ini dengan Perdana Menteri Narendra Modi dari India untuk mengucapkan selamat kepadanya dan Aliansi Demokratik Nasional atas kemenangan bersejarah mereka dalam pemilihan umum India,” kata kantor presiden AS itu melalui pernyataan, Rabu (5/6).Biden dan Modi menekankan komitmen mereka untuk memperdalam Kemitraan Strategis Global dan Komprehensif AS-India, serta memajukan visi bersama mengenai kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan sejahtera, menurut pernyataan tersebut.“Kedua pemimpin juga membahas rencana kunjungan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan ke New Delhi untuk melibatkan pemerintah baru dalam prioritas bersama AS-India, termasuk kemitraan teknologi strategis yang terpercaya,” kata Gedung Putih.Pada Rabu pagi, Komisi Pemilihan Umum India mengumumkan hasil akhir pemilu. Aliansi Demokratik Nasional memenangkan 292 dari 543 kursi di majelis rendah parlemen, yang secara efektif mengamankan mayoritas legislatif.Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi memperoleh 240 kursi, sedangkan partai oposisi utama Kongres Nasional India memperoleh 99 kursi.Sumber: Sputnik

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan

Editor: Tia Mutiasari

Copyright © ANTARA 2024