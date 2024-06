China catat 110 juta perjalanan selama liburan Festival Perahu Naga

Beijing (ANTARA) - China mencatat 110 juta perjalanan wisatawan domestik sepanjang liburan Festival Perahu Naga yang berlangsung selama tiga hari, meningkat 6,3 persen dari periode yang sama tahun lalu, demikian disampaikan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China pada Senin (10/6).Wisatawan domestik membelanjakan 40,35 miliar yuan (1 yuan = Rp2.239) atau sekitar 5,57 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.218) selama liburan yang berlangsung dari Sabtu (8/6) hingga Senin (10/6) tersebut. Angka ini menunjukkan peningkatan 8,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), menurut kementerian tersebut.Wisatawan cenderung memilih opsi perjalanan yang lebih fleksibel dan personal, liburan yang santai, pengalaman mendalam, dan relaksasi yang cukup. Yunnan, Qinghai, Gansu, Mongolia Dalam, dan Guizhou menjadi tujuan favorit bagi para pelancong muda. Lokasi-lokasi tersebut populer untuk perjalanan darat dan liburan musim panas, kata kementerian itu.Festival Perahu Naga, yang juga dikenal sebagai Festival Duanwu, merupakan hari libur tradisional di China. Festival ini dirayakan pada hari kelima di bulan kelima dalam kalender lunar China, dan tahun ini jatuh pada Senin (10/6).

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

Copyright © ANTARA 2024